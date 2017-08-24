ИГ пригрозило Испании новыми терактами

Террористическая группировка "Исламское государство" угрожает Испании новыми атаками, пишет газета Pais.

По данным издания, боевики в четверг утром опубликовали в социальных сетях видео на испанском языке с угрозами в адрес Испании.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ. Позднее в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек и 130 - пострадали.