Ровнаг Абдуллаев: «Карабах» написал первые строчки большой истории азербайджанского футбола»

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев высоко оценил выход «Карабаха» в групповой турнир Лиги чемпионов

«Очень рад, что увидел этот исторический успех «Карабаха», - заявил Ровнаг Абдуллаев сайту АФФА. – Это достижение – первые строчки большой истории, которая пишется в азербайджанском футболе. «Карабах» терпеливо, шаг за шагом шел к этой победе. И, наконец, команде удалось подарить радость, которую мы все так ждали.

Поздравляю с этим историческим триумфом руководство футбольного клуба «Карабах», его тренеров, административный штаб, футболистов и, конечно же, болельщиков, которые поддерживают команду во всех играх. От имени футбольной общественности Азербайджана желаю «Карабаху» успехов на групповой стадии Лиги чемпионов».