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Путину доверяют 58% россиян

 

Президент России Владимир Путин занял первое место по уровню доверия среди политиков у россиян, следует из результатов опроса, проведенного сотрудниками «Левада-центра», передает «Интерфакс».

Сообщается, что о своем доверии действующему президенту заявили 58% опрошенных. Второе место занял министр обороны России Сергей Шойгу, третье — министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также отмечается, что деятельность Путина на посту президента положительно оценили 83% граждан страны, в то время как о недовольстве заявили 15%. Положительную оценку работе премьер-министра России Дмитрия Медведева дали 48% опрошенных, отрицательно о его деятельности отозвались 51% респондентов.

Опрос проводился среди 1600 человек в 137 населенных пунктах России 18 – 22 августа.

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