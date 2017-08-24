В Одессе разбили бюст маршалу Жукову

Неизвестные в ночь на четверг разбили бюст маршалу Жукову в Одессе, сообщили РИА Новости в полиции Одесской области Украины.

"Такая информация поступила после 12 часов ночи. Заявители дали фрагменты номера автомобиля, на котором якобы увезена была часть памятника. Этот автомобиль был найден в центре города, но никаких частей найдено в нем не было. Бюст был найден на дороге", — сказали в полиции.

По факту возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

Это не первый случай вандализма в отношении памятников Жукову в Одессе. В июне украинское агентство УНН передало, что неизвестные демонтировали мемориальную доску маршалу Жукову, которая была установлена на одноименном проспекте в Одессе.