Подписаться на уведомления
 

МИД Азербайджана: «Мы готовы работать с новым сопредседателем США МГ ОБСЕ»

 

Азербайджан готов продолжить тесное сотрудничество с новым сопредседателем США в Минской группе ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В целом, ожидания Азербайджана от Минской группы ОБСЕ носят не индивидуальный, а институциональный характер, сказал Гаджиев.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в соответствии со своим мандатом на основе соответствующих резолюций СБ ООН должны обеспечить вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, способствовать восстановлению территориальной целостности Азербайджана и возвращению вынужденных переселенцев на свои родные земли», - сказал официальный представитель МИД.

Однако, за 25 лет деятельности Минской группе так и не удалось обеспечить достижение этих целей, отметил Гаджиев.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в то же время являются постоянными членами СБ ООН и принимали прямое участие в принятии резолюций Совета Безопасности по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, отметил Гаджиев. Эти резолюции вновь подтверждают суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международно-признанных границ Азербайджана и требуют немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий, сказал официальный представитель МИД.

«Мы благодарны Ричарду Хогланду, временному сопредседателю США в Минской группе ОБСЕ за его деятельность, особенно за проявление принципиальной позиции США - сопредседателя Минской группы, в вопросе обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий, и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности», - сказал Гаджиев.

Отметим, что новым постоянным сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США назначен Эндрю Шофер. Шофер опытный дипломат США, ранее занимал пост поверенного в делах в Миссии США при международных организациях в Вене.

0 просмотров


Старости
В Баку похоронили Мирджафара Багирова
В Баку похоронили Мирджафара Багирова сенсационная новость
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
25 Авг 32° / 23°
26 Авг 29° / 21°
27 Авг 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0075 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

МИД Азербайджана: «Мы готовы работать с новым сопредседателем США МГ ОБСЕ»
В Одессе разбили бюст маршалу Жукову
Путину доверяют 58% россиян
Ильхам Алиев на военном корабле фото
Ровнаг Абдуллаев: «Карабах» написал первые строчки большой истории азербайджанского футбола»
ИГ пригрозило Испании новыми терактами
Клинтон назвала Трампа "отморозком"
Встреча Путина и Алиева многое прояснила наша передовица
В США разыграли рекордный джекпот в $758 млн
США решили создать новую крылатую ракету с ядерным зарядом
США меняют своего сопредседателя в МГ ОБСЕ
Штабу Трампа предлагали встречу с Путиным перед выборами
Евро подорожал
В США автомобиль врезался в толпу
Сотни болельщиков встречали «Карабах» в бакинском аэропорту фото; видео
Провал Саргсяна в кабинете Путина наш обзор
Армяне продолжают стрелять
Василий Уткин оскорбил Азербайджан после победы «Карабаха» наша реакция
Гурбан Гурбанов: «Я впервые радовался поражению»
После победы турчанка получила предложение руки и сердца
Катар возвращает своего посла в Иран
В центре Баку тысячи людей скандируют: "Карабах"! обновлено 01:51, фото, видео, онлайн-трансляция, youtube
Столкновение поездов в Австрии
Все соперники «Карабаха» в Лиге чемпионов Завтра – жеребьевка
Угроза теракта в Нидерландах
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться