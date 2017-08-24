МИД Азербайджана: «Мы готовы работать с новым сопредседателем США МГ ОБСЕ»

Азербайджан готов продолжить тесное сотрудничество с новым сопредседателем США в Минской группе ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В целом, ожидания Азербайджана от Минской группы ОБСЕ носят не индивидуальный, а институциональный характер, сказал Гаджиев.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в соответствии со своим мандатом на основе соответствующих резолюций СБ ООН должны обеспечить вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, способствовать восстановлению территориальной целостности Азербайджана и возвращению вынужденных переселенцев на свои родные земли», - сказал официальный представитель МИД.

Однако, за 25 лет деятельности Минской группе так и не удалось обеспечить достижение этих целей, отметил Гаджиев.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в то же время являются постоянными членами СБ ООН и принимали прямое участие в принятии резолюций Совета Безопасности по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, отметил Гаджиев. Эти резолюции вновь подтверждают суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международно-признанных границ Азербайджана и требуют немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий, сказал официальный представитель МИД.

«Мы благодарны Ричарду Хогланду, временному сопредседателю США в Минской группе ОБСЕ за его деятельность, особенно за проявление принципиальной позиции США - сопредседателя Минской группы, в вопросе обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий, и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности», - сказал Гаджиев.

Отметим, что новым постоянным сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США назначен Эндрю Шофер. Шофер опытный дипломат США, ранее занимал пост поверенного в делах в Миссии США при международных организациях в Вене.