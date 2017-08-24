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Ереванская газета подверглась травле за правду об армянской армии

 

После того как газета «Грапарак» опубликовала статью с критикой армянской армии, власти Армении организовали травлю этого издания. Так, на Общественном телевидении Армении вышла программа, участники которой организовали целую кампанию по дискредитации издания «Грапарак». Особенного внимания удостоились женщины, некомплиментарно высказавшиеся в адрес командования армянской армии. В прямом эфире одну из них пресс-секретарь минобороны Арцрун Ованисян назвал душевнобольной, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянский портал epress.am.

«Миф о свободе слова настолько вымышлен, что была задействована вся государственная машина с целью заткнуть неподвластные им СМИ. «Грапарак» проникла на запретную территорию, где творится такое беззаконие, разглашение которого запрещено», — так издание отреагировало на клеветническую кампанию государственного телевидения.

Отметим, что власти Армении были возмущены тем, что в нашумевшей статье «Грапарак» были приведены рассказы матери солдата и женщины-военнослужащей о ситуации в армянской армии.

По словам матери солдата, в документах сына указано, что у него диагностирована неврастения, при этом парня призвали в армию.

«Или освободите его от службы, или снимите с него этот диагноз, он нормальный человек, у него нет проблем с психикой. Почему его и в армию забирают, и клеймо на него вешают?» - возмущалась женщина.

Между тем женщина-военнослужащая говорила о беззаконии в армянской армии, отметив, что любого, кто выступит с критикой в адрес руководства, могут либо устранить, либо начать выдавать за психически больного. Острой критике подвергла она и министра обороны Вигена Саргсяна.

«И за это Арцрун Ованисян, который не является психиатром и обязанности которого совершенно иные, поставил диагноз, заявив, что пришедшая в редакцию женщина – психически больная», - говорится в статье. 

Газета пишет, что за такие его слова пресс-секретаря минобороны Армении нужно было бы уволить и привлечь к суду.

Издание отмечает, что пресс-служба минобороны Армении не потребовала напечатать опровержение на статью с критикой в адрес ВС Армении.

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