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ООН осудила расистские демонстрации в США

 

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал Белый дом пресечь проявления идеологии превосходства белой расы в связи с событиями в Шарлотсвилле, штат Западная Виргиния.

«В мире не должно быть места для расистских идей превосходства белой расы либо любых других подобных идеологий, которые попирают основные принципы человеческого достоинства и равенства», — заявили в организации.

Сотрудники ООН встревожены выступлениями белых националистов, неонацистов и ку-клукс-клановцев с откровенно расистскими лозунгами, песнопениями и приветствиями.

В ООН призвали власти США обеспечить условия, при которых право на свободу слова и выражение мнений не могло быть использовано для пропаганды «ненависти по расовому признаку и преступлений на расистской почве», передает РБК.

Как сообщалось, в городе Шарлотсвилль произошли ожесточенные стычки ультраправых активистов и их противников из-за решения местных властей снести памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. В результате инцидента один человек погиб и еще 19 пострадали

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