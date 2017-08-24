Захарова о гибели российского посла

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что тело посла России в Судане Миргаяса Ширинского было обнаружено сотрудниками посольства с признаками острого сердечного приступа, передает «Интерфакс».

«Посла обнаружили с признаками острого сердечного приступа. Сотрудники посольства вызвали врача, но, к сожалению, спасти Миргаяса Ширинского не удалось», — сказала она.

Она также назвала Ширинского профессионалом высокого уровня и выразила соболезнование его родным и близким.