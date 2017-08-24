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США не исключают предоставления Украине вооружений

 

В США пока не приняли официального решения относительно предоставления Украине летального вооружения. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, говорится на сайте Госдепа.

При этом Науэрт все же подчеркнула, что Вашингтон не исключает возможности предоставления летального оружия Украине. 

«Секретарь Маттис сейчас находится в Украине. Что касается программы вооружения, то решение еще не приняли, но мы не исключаем такой возможности», — отметила Науэрт.

Ранее сообщалось, что в министерстве обороны и Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки разработан план предоставления Украине летальных оборонительных видов вооружений.

Согласно информации СМИ, речь идет прежде всего о противотанковых комплексах и других видах оборонительных вооружений для борьбы с ополченцами в Донбассе. Теперь план поступит на утверждение в Белый дом.

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