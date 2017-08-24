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Россия может поставить Сербии системы С-300

 

Россия обсуждает с Сербией возможность поставки зенитных ракетных систем С-300. Об этом, как передает РИА Новости, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

О желании закупить систему семейства С-300П в апреле 2017 года сообщилп резидент Сербии Александр Вучич. По его словам, сербские военные хотели бы получить два дивизиона этой системы и полковой командный пункт.

В 2016 году Сербия подписала с Россией ряд соглашений о военно-техническом сотрудничестве. В номинал поставкок входят: шесть истребителей МиГ-29 (четыре одноместных и две учебно-боевые спарки), 30 танков Т-72С и 30 машин БРДМ-2. При этом самолеты МиГ-29, ранее выведенные из состава российского 31-го истребительного авиаполка, должны быть переданы Сербии безвозмездно с оплатой лишь ремонта и работ по модернизации названных машин.

Кроме того, на российских заводах будут отремонтированы и модернизированы четыре самолета МиГ-29, уже имеющиеся у сербских ВВС. В частности, на них установят новую бортовую РЛС и систему управления вооружением, позволяющую применять ракеты РВВ-АЕ.

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