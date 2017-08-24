Завтра в Баку будет ветрено

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-восточный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 22 - 25°, днем - 30 - 35°. В Баку ночью будет 22 - 24°, днем - 32 - 34° тепла, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная же влажность ночью - 65 - 75%, а днем - 45 - 50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона: в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаранах и Бильгя - 25 - 26°, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах и Шувелянах – 26 - 27°, в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 27 - 28° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако днем на Большом Кавказе местами возможны грозы и дожди. Западный ветер кое-где временами усилится.

Температура воздуха ночью составит здесь 19 - 24°, днем - 34 - 39°. В горах ночью будет 13 - 18°, днем - 25 - 30° тепла.