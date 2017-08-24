Порошенко: «В Донбассе погибли 10 тысяч украинцев»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч украинцев. Об этом он сказал, выступая на военном параде, посвященном Дню независимости страны, передает «Интерфакс-Украина».

«В целом более 10 тысяч украинских жизней на совести агрессора. Вовек не забудем и не простим никогда никому», — заявил Порошенко.

Он добавил, что Киев готов дать «жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление». «Но все-таки мы исходим из приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма», — отметил глава государства.