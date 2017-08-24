Железная дорога между Азербайджаном и Ираном начнет действовать через полгода

Железная дорога, которая свяжет иранский прикаспийский город Астару с азербайджанским городом того же имени, будет введена в эксплуатацию в течение ближайших 6 месяцев, заявил заместитель главы Управления железными дорогами ИРИ.

«Первый груз будет отправлен посредством мультимодальных перевозок", - объявил также Нуролла Биранванд на встрече с руководителями железнодорожных ведомств и служб Азербайджана, состоявшейся в Тегеране в среду, сообщает ILNA.

Азербайджан согласился инвестировать в проект $ 60 млн. Этот участок железной дороги является частью так называемого международного транспортного коридора "Север - Юг" по перевозке грузов из Индии в Европу и обратно по территориям Ирана, Азербайджана и России.