Казахстан выступил за реорганизацию Совбеза ООН

Казахстан, являющийся непостоянным членом Совета безопасности ООН, выступает за реформирование этой структуры, считая, в частности, необходимым количественное и качественное расширение состава этого органа, передает РИА Новости заявление министра иностранных дел республики Кайрата Абдрахманова.

"Казахстан выступает за необходимость системного и всеобъемлющего подхода к реформированию Совбеза, заключающегося в расширении количественного и качественного состава совета, в совершенствовании его рабочих методов, укреплении взаимосвязи между Генеральной ассамблеей и СБ. Это позволило бы повысить прозрачность работы Совета безопасности, повысить эффективность его решений, основанных на учете интересов и чаяний заинтересованных регионов мира", — сказал Абдрахманов в опубликованном в четверг интервью газете "Казахстанская правда".

По его словам, Казахстан разделяет мнение большинства стран - членов ООН о том, что "в своем нынешнем виде Совбез больше не отражает реалий нашего мира".

"Мы с удовлетворением отмечаем, что, несмотря на всю сложность согласования различных позиций, существует общее понимание того, что какой бы ни стала новая конфигурация Совета безопасности, он должен работать активно и эффективно, выполняя задачи, возложенные на него Уставом ООН и неся главную ответственность за международные мир и безопасность", — подчеркнул Абдрахманов.

При этом он добавил, что реформа должна осуществляться на основе консенсуса и отвечать требованиям всех стран-членов организации.

"В то же время не скроешь того факта, что в решающей степени прогресс в переговорах по реформе СБ и ООН в целом зависит от интересов пятерки постоянных членов СБ, для которых важно держать инициативу в своих руках", — отметил глава внешнеполитического ведомства.