Американские солдаты на параде в центре Киева

Военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины состоялся в четверг в центре Киева. Впервые в нем приняли участие военнослужащие стран НАТО, сообщает ТАСС.

Министр обороны Украины Степан Полторак приветствовал участников парада, находясь в американском военном Hummer, заменившем прежний традиционный ГАЗ "Чайка" с открытым верхом советского производства.

Всего по по главной улице столицы - Крещатику маршем прошли около 4,5 тыс. военнослужащих, из которых более 230 человек - представители стран Североатлантического альянса и более тысячи - участники силовой операции в Донбассе.

По приглашению Украины в Киев также прибыли министры обороны и делегации девяти стран - США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Черногории, Эстонии, Турции и Молдавии.