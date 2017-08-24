В Китае обнаружили крупное газовое месторождение

Крупное газовое месторождение, запасы которого оцениваются в 545,6 млрд кубометров, найдено в провинции Шаньси на севере Китая.

Провинция Шаньси занимает второе место в Китае по запасам угля. В 2006 году в районе, граничащем с уездами Юйшэ, Цзоцюань и Усеян, обнаружено было большое месторождение угля. Дальнейшая разведка показала, что имеются там также и большие запасы газа, сообщает РИА «Новости».

Как заявил заместитель провинциального управления земельными и природными ресурсами Чжоу Цзипэн, после проведения разведывательных работ в 2015 году специалисты пришли к мнению, что запасы природного газа в угольных пластах составляют 241,5 млрд кубометров, а сланцевого — 304,1 млрд кубометров.

Власти провинции Шаньси наращивают разведку газа и одновременно сокращают производство угля в экологических целях.