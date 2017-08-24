Нападение на здание суда в Стамбуле

В результате нападения на здание суда в Стамбуле ранен один человек. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.
По его данным, в суде в это время проходило слушание по делу об убийстве.
Другие подробности происшествия не сообщаются.
В результате нападения на здание суда в Стамбуле ранен один человек. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.
По его данным, в суде в это время проходило слушание по делу об убийстве.
Другие подробности происшествия не сообщаются.
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