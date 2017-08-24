Премьер Литвы предложил отменить депутатскую неприкосновенность

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает упразднить юридическую неприкосновенность депутатов парламента страны. Такую позицию он озвучил в четверг в эфире радиостанции Ziniu Radijas, сообщает ТАСС.

"Считаю, что это положение как анахронизм надо отменить", - сказал он.

Исключение, по мнению главы правительства, может быть сделано лишь в части, касающейся непосредственного исполнения парламентарием своих обязанностей. "Правовая неприкосновенность может быть сохранена для того, чтобы избежать попыток политической расправы", - отметил премьер.

По его словам, депутатская неприкосновенность не должна быть щитом для нечистых на руку политиков. "Больше всего доверие к государству подрывают случаи, когда люди видят, что совершено крупное коррупционное преступление, но его виновники остаются на свободе", - сказал Сквернялис.