В Киеве проходят переговоры Порошенко с шефом Пентагона

В Киеве президент Украины Петр Порошенко начал переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Об этом Порошенко написал в своем твиттере.

Встреча началась в полдень в здании администрации президента Украины.

Ожидается, что по окончании их разговора Порошенко и Мэттис сделают соответствующие заявления для СМИ.

Мэттис прибыл в Киев в составе американской делегации. Сообщалось, что глава Пентагона лично присутствовал на параде по случаю Дня независимости Украины.

Happy to welcome James Mattis in Ukraine. Visit of U.S. Defense Secretary, first in the last 10 years, is a powerful symbol. pic.twitter.com/IPublCze8I