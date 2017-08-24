Массовое отравление в Махачкале

Более 20 человек обратились за медицинской помощью после посещения свадьбы в Махачкале, 13 из них госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Роспотребнадзора по региону.

"За медицинской помощью после посещения свадьбы в банкетном зале "Розовый фламинго" в Махачкале обратился 21 человек, из них 13 госпитализированы с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция", — рассказал собеседник агентства.

Как сообщает официальный сайт Роспотребнадзора по Дагестану, все пострадавшие при обращении в медицинское учреждения жаловались на тошноту, слабость и высокую температуру.