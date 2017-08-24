Президент Франции за три месяца потратил на макияж 26 тысяч евро

Президент Франции Эммануэль Макрон за три месяца потратил 26 тысяч евро на услуги визажиста. Об этом пишет издание Closer со ссылкой на данные журнала Le Point.

«Похоже, Эммануэль Макрон очень привязан к своему визажисту. Президент пожелал, чтобы она находилась в Елисейском дворце», — отмечается в публикации.

В статье также говорится, что выглядеть привлекательным при любых обстоятельствах важно, но дорого, и расходы Макрона наглядно демонстрируют это. Журналисты нашли два счета, которые свидетельствуют о тратах главой республики на соответствующие услуги соответственно 10 тысяч евро и 16 тысяч.

Указывается, что визажиста зовут Наташа и она работала с Макроном во время его избирательной кампании.