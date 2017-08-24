Подписаться на уведомления
 

Президент Франции за три месяца потратил на макияж 26 тысяч евро

 

Президент Франции Эммануэль Макрон за три месяца потратил 26 тысяч евро на услуги визажиста. Об этом пишет издание Closer со ссылкой на данные журнала Le Point.

«Похоже, Эммануэль Макрон очень привязан к своему визажисту. Президент пожелал, чтобы она находилась в Елисейском дворце», — отмечается в публикации.

В статье также говорится, что выглядеть привлекательным при любых обстоятельствах важно, но дорого, и расходы Макрона наглядно демонстрируют это. Журналисты нашли два счета, которые свидетельствуют о тратах главой республики на соответствующие услуги соответственно 10 тысяч евро и 16 тысяч.

Указывается, что визажиста зовут Наташа и она работала с Макроном во время его избирательной кампании.

540 просмотров


Старости
В Баку похоронили Мирджафара Багирова
В Баку похоронили Мирджафара Багирова сенсационная новость
Наша погода
Сегодня 31° / 22°
25 Авг 32° / 23°
26 Авг 29° / 21°
27 Авг 30° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0075 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Кто сыграет с «Карабахом» - Месси, Неймар или Мхитарян? В ожидании жеребьевки Лиги чемпионов
Unibank выпустил новую карту для предпринимателей
«США никогда не признают Крым российским»
В Киеве расстреляли гражданина Израиля
Силы самообороны Японии решили подготовиться ко вторжению
Массовое отравление в Махачкале
Президент Франции за три месяца потратил на макияж 26 тысяч евро
В Киеве проходят переговоры Порошенко с шефом Пентагона
Премьер Литвы предложил отменить депутатскую неприкосновенность
США назвали основные принципы по Карабаху: «Районы вернуть Азербайджану!»
Нападение на здание суда в Стамбуле
Узбекистан требует арестовать имущество Гульнары Каримовой в России
В Китае обнаружили крупное газовое месторождение
Американские солдаты на параде в центре Киева
Иракская армия ликвидировала более 300 боевиков ИГ
Казахстан выступил за реорганизацию Совбеза ООН
Железная дорога между Азербайджаном и Ираном начнет действовать через полгода
Во внутренних органах контрабандиста нашли наркотики
Манат сохранил позиции на валютном аукционе
Переговоры Саргсяна и Туркменбаши в Ереване
Порошенко: «В Донбассе погибли 10 тысяч украинцев»
Завтра в Баку будет ветрено
Россия может поставить Сербии системы С-300
США не исключают предоставления Украине вооружений
В Нефтчале в озере найден труп
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться