Силы самообороны Японии решили подготовиться ко вторжению

Силы самообороны Японии в четверг, 24 августа, приступили к трехдневным учениям. Маневры, в которых участвуют около 2,4 тысячи солдат, проводятся на фоне нарастающей напряженности на Корейском полуострове, пишет The Strairs Times.

Целью учений, проводящихся неподалеку от горы Фудзияма, является подготовка вооруженных сил к возможному нападению на страну.

«Существуют различные проблемы и факторы неопределенности, такие как желание Китая изменить статус-кво в районе Восточного (Японского) и Южно-Китайского морей, развитие Северной Кореей баллистический ракет и ядерного оружия, а также проявление Россией своего присутствия на Дальнем Востоке», — пояснил представитель Сил самообороны Кодзи Ямадзаки.