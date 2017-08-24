В Киеве расстреляли гражданина Израиля

В центре Киева возле синагоги расстрелян гражданин Израиля, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники.

"Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, имя убитого молодого человека, гражданина Израиля, Шахрух Турсунов. Проживал он в Иерусалиме. Подлинность его удостоверяющих документов сейчас проверяется. Предположительно, злоумышленники дождались, когда жертва выйдет из дома, после чего расстреляли ее в упор, скрывшись с места преступления на автомобиле Volkswagen. По некоторым данным, стреляли из пистолета калибра 9 миллиметров. Потерпевший скончался на месте", — пишет издание.

По данным Страна.ua, имеются основания полагать, что преступление было заказным.

"Есть предположение, что убитый, судя по имени и фамилии, выходец из Узбекистана, получивший гражданство Израиля по программе репатриации", — говорится в сообщении.