«США никогда не признают Крым российским»

Соединенные Штаты никогда не примут аннексии Крыма Россией. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РБК-Украина.

«Соединенные Штаты стоят рядом с Украиной. Мы не принимаем и никогда не примем аннексии Крыма», - заявил Мэттис.

Он также добавил, что американская сторона поддерживает территориальную целостность Украины. «США будут оказывать давление на Россию, с тем чтобы она выполняла Минские соглашения», - подчеркнул Мэттис.