Unibank выпустил новую карту для предпринимателей

Unibank выпустил новую карту Albalı Biznes с целью поддержания владельцев бизнесов.

Albalı Biznes - банковская карта, объединяющая в себе функции дебетовой и кредитной карты, способствует повышению оборота и развития более удобной и безопасной торговли между дистрибьюторами и владельцами магазинов, а также гарантирует оперативность.

Карта Albalı Biznes дает такие возможности, как: стать обладателем уникальных услуг, доступ к приложению Unibank Mobile BUSİNESS, проверка счетов и проведения транзакций между дистрибьюторами и владельцами магазинов в любой момент времени.

Карта Albalı Biznes дает множество преимуществ как покупателям (владельцам магазинов), так и продавцам (дистрибьюторам).

Преимущества для владельцев карт:

- Возможность получения льготного (беспроцентного) кредита;

- Оплаты дистрибьюторов без дополнительных документов и без комиссии в любом месте и в любое время;

- Моментальное информирование владельцев магазинов и экспедиторов об оплате;

- Подключение к услугам Мобильного банка (Unibank Mobile BUSİNESS) и Интернет-банка, возможность контроля оплаты 24/7

- Возможность бюджетных оплат (ГФСЗ /Налоги/Таможенные пошлины другие) с карты;

- Возможность пополнения карты в любом филиале Unibank, терминалах cash-in и Е-manat;

- Автоматическое формирование истории выплат владельца магазина в мобильном банкинге.

Преимущества для дистрибьюторских компаний:

- Освобождение от рисков управления наличными средствами;

- Оптимизация расходов и увеличение оборота за счет кредитной линии, выдаваемой со стороны банка;

- Прозрачный отчет;

- Моментальное поступление денег на счет.

Владелец торгового объекта может приобрести Albalı Biznes карту, придя в любой филиал всего лишь один раз. Карта - бесплатная.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az ,https://twitter.com/unibank ).

Albalı Biznes - легкий путь в торговле!

Unibank – постоянная помощь вашему бизнесу!