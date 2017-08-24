Сегодня в 20:00 в Монако состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. 32 сильнейших клуба Европы, среди которых и чемпион Азербайджана «Карабах», узнают своих соперников по группе.

«Карабах» уже выполнил задачу-минимум и теперь может спокойно готовиться к играм в группе, которые стартуют 12-13 сентября. Некоторые болельщики желают, чтобы агдамцам достались самые именитые соперники. Это даст возможность им увидеть эти команды живьем в Баку. К тому же играм с грандами будет уделено особое внимание во всем футбольном мире, а значит, и «Карабах» будет в эпицентре событий.

Кто-то, напротив, хочет, чтобы жребий был более благосклонен к чемпиону Азербайджана, дабы были шансы побороться хотя бы за третье место в группе, дающее право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Haqqin.azуже публиковал состав корзин с участниками группового турнира. «Карабах», понятное дело, в самой слабой четвертой корзине. С рейтингом 18,050 балла наша команда на предпоследнем 31-м месте, опережая лишь немецкий «Лейпциг» (15,899).

В первой корзине независимо от рейтинга собраны чемпионы восьми сильнейших европейских стран: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Спартак» (Россия), «Шахтер» (Украина).

С точки зрения силы соперников здесь предпочтительным вариантом для «Карабаха» является московский «Спартак» - 30-я команда нынешней Лиги чемпионов, которая неудачно стартовала в чемпионате России и переживает сейчас определенные проблемы. Варианты с «Бенфикой» и «Шахтером» тоже будут считаться неплохими для агдамского клуба. Средний вариант – это «Монако», с которым «Карабах» сыграл вничью 1:1 в позапрошлой Лиге Европы. А вот встреч с четверкой грандов из первой корзины хотелось бы избежать.

Вторая корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Боруссия» (Германия), «Севилья» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Лучшие варианты – это, конечно же, «Порту» и «Севилья», которую изрядно помучил в квалификации турецкий «Истанбул Башакшехир». Все остальные команды примерно одинаково неприятны.

Отдельно стоит отметить «Манчестер Юнайтед», за который играет Генрих Мхитарян. Если «Карабах» и «МЮ» попадут в одну группу, то игру в Баку он, скорее всего, вновь пропустит. Два года назад армянин, игравший тогда за дортмундскую «Боруссию», отказался ехать в Азербайджан на матч с «Габалой». В домашней игре Мхитарян на поле вышел и даже забил гол.

Во избежание очередного вмешательства политики в спорт хотелось бы, чтобы жребий развел «Карабах» и «Юнайтед» по разным группам. К тому же, если уж суждено пропускать голы в Лиге чемпионов, то пусть это будут мячи от Месси и Неймара, а не от Мхитарана.

Третья корзина: «Наполи» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Андерлехт» (Бельгия), «Ливерпуль» (Англия), «Рома» (Италия), «Бешикташ» (Турция).

Здесь восьмерку можно разделить на две равные части. Более приемлемые соперники – это команды из Швейцарии, Греции, Бельгии и Турции. С ними можно будет побороться за третье место. Сделать это с итальянцами и англичанами будет гораздо сложнее.

Итак, «группа жизни» для «Карабаха»: «Спартак», «Порту» и «Базель».

«Группа смерти»: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Наполи».

А самой интересной группой с точки зрения болельщицких предпочтений в Азербайджане может быть квартет, в который, помимо «Карабаха», войдут «Ювентус», «Барселона» и «Бешикташ».