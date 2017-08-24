В индийском штате Уттар-Прадеш 15-летняя девушка лишилась кисти руки после отказа пойти на свидание с 19-летним молодым человеком по имени Винод Чуразия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно данным местной полиции, взяв с собой меч, Винод отправился на рынок, где девушка гуляла вместе со своим братом. Здесь он долго пытался уговорить её отправиться с ним на свидание. Услышав отказ, Винод впал в бешенство и отсек ей мечом кисть руки. После этого он продолжил наносить девушке ранения, но был остановлен подоспевшими ей на помощь местными жителями.

Девушку госпитализировали в критическом состоянии. Она потеряла много крови. Предварительно установлено, что Винод уже несколько месяцев как преследовал её. Сейчас полиция ждет, когда состояние пострадавшей стабилизируется, чтобы взять у нее показания на злоумышленника.