Сурия Салимова ныне пребывает в приюте Общественного объединения помощи женщинам «Тямиз дунья». До того как ее привели сюда сотрудники Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, Сурия жила на улице и нищенствовала. Женщина подала в суд иск о взыскании алиментов с дочери. Ее единственным желанием было, чтобы дочь помогала ей. Haqqin.az решил рассказать историю жизни 60-летней Сурии.

Родилась она в поселке Пираллахи. Родители ее погибли в автокатастрофе, когда ей был всего год. Пока девочка росла и воспитывалась в интернате, родственники перевели на свое имя родительский дом Салимовой.

Та же участь постигла ее и по выходе замуж: обманным путем мошенники присвоили себе ее дом в поселке Бина, где она проживала, всего лишь за … три маната. С тех самых пор она и обретается на улице.

- Кто отнял у вас дом?

- Сосед меня обманул, использовав мое бедственное положение. Сказал, что документы уже подписаны и я никому не смогу пожаловаться.

- Вы подали иск о взыскании алиментов с дочери... Почему?

- В семнадцать лет я вышла из интерната, пришла в родительский дом, однако родственники прогнали меня. Устроилась на работу на фабрике. Познакомилась с мужчиной, который был старше меня на 13 лет. Несмотря на то, что родственники его были против меня, мы поженились, родилась дочь. Однако, когда ей был год, ее отняли у меня, сказав, что выросшая в интернате невестка не чета им. В 19 лет я вновь оказалась на улице.

- А потом..?

- Работала санитаркой в больнице, ночевала там же в пустующих палатах. Несколько раз в неделю встречалась с дочерью. Однако бывший муж женился во второй раз и запретил мне видеться с ней. Сейчас он работает на хорошей должности, обеспечен.

Я также вышла замуж, но и на этот раз неудачно. Когда я была беременна, муж потребовал, чтобы я сделала аборт. Я отказалась, и потому мы расстались. Родилась вторая дочь.

У меня была знакомая бездетная учительница. Она попросила меня, чтобы я отдала девочку ей на воспитание. Я согласилась, но с условием, что буду каждый день с ней встречаться. Однако через несколько дней мне сказали, что малышка скончалась. Через некоторое время знакомая уехала, оставив меня навсегда с угрызениями совести.

В 34 года вышла замуж за 66-летнего мужчину. Но вскоре он оказался в тюрьме за поножовщину. Дом в поселке Бина у меня отобрали обманным путем.

- Как вы оказались в приюте?

- Сюда меня привели работники госкомитета. Думаю, если дочь мне будет платить алименты, жизнь у меня постепенно наладится