Копенгаген. Финальный свисток испанского арбитра Альберто Ундиано Мальенко, возвещающий о том, что азербайджанская команда впервые будет участвовать в групповом турнире Лиги чемпионов. Невероятная радость футболистов «Карабаха» и слезы Гурбана Гурбанова…

Это были слезы радости, которые мы увидели во второй раз за его тренерскую карьеру. Так же эмоционален Гурбанов был в мае 2014 года, когда впервые привел «Карабах» к чемпионству в премьер-лиге. Впрочем, уверен, что в этот вечер от радости и гордости за «Карабах» плакали многие азербайджанцы.

Несмотря на глубокую ночь, люди вышли на улицы Баку, чтобы вместе отпраздновать победу. В центре столицы возникли пробки, как в новогоднюю ночь. Так Азербайджан не радовался очень давно.

Если говорить о самой игре, то она для «Карабаха» началась неудачно. Уже на 6-й минуте травму получил Дональд Герье, который вскоре вынужден был покинуть поле. Думаю, если бы не потеря Герье, игра для «Карабаха» сложилась бы иначе, гораздо легче и, возможно, даже завершилась бы победой нашей команды. Во время контратак агдамской команды гаитянина очень не хватало. Заменивший его Афран Исмайлов, увы, сейчас далек от оптимальной формы. Создать в атаке ему ничего не удалось. Более того, его действия в первом тайме едва не привезли к голу в наши ворота, когда, начав финтить у собственной штрафной, он неожиданно потерял мяч.

Во втором тайме, в самый сложный для «Карабаха» момент, именно Афрана убрал с поля Гурбан Гурбанов, выпустив ветерана Рашада Садыхова. «Карабах» перешел к игре в пять защитников и, к счастью, смог удержать нужный счет.

О Садыхове хочется сказать отдельно. Многолетний капитан, скорее всего, потерял место в основном составе «Карабаха». Во всяком случае - в еврокубковых играх. Матчи с «Копенгагеном» показали, что тандем центральных защитников Бадави Гусейнов – Якуб Жезничак выглядит достаточно надежно, несмотря на два пропущенных нашими гола. Рашад, который уже начал тренерскую карьеру в юношеской команде «Карабаха» и, возможно, в конце сезона повесит бутсы на гвоздь, это прекрасно понимает. Но 35-летний капитан, бесспорно, заслужил право принять участие в этом историческом матче. Наверняка получит он определенное игровое время и в предстоящих играх группового этапа.

Лучшим игроком «Карабаха» в играх с датчанами был, конечно же, Дино Ндлову. Удар в штангу в Баку, после которого Махир Мадатов добил мяч в сетку, гол в Копенгагене, а также выполненный им большой объем полезной работы дают все основания назвать южноафриканца самым ценным игроком прошедшего противостояния. По сравнению с прошлым еврокубковым сезоном Ндлову стал играть гораздо лучше. Он смелее стал брать игру на себя, может и обыграть, и пробить удачно, и зацепиться за мяч в верховой борьбе. Не будем забывать, что и важнейший первый гол в третьем квалификационном раунде «Шерифу» тоже забил Дино.

Сейчас у «Карабаха» есть как минимум по одной лидеру в каждой линии. В обороне это упомянутый выше Жезничак, в середине поля - Ричард Алмейда, а впереди - это, бесспорно, Ндлову. К этой вертикали добавить бы еще уверенно играющего вратаря, но, увы, голкипера Ибрагима Шехича назвать стабильным никак нельзя. Вот и во вчерашней игре босниец допустил грубейшую ошибку на выходе, в результате чего «Карабах» пропустил гол на пустом месте.

Вообще удивительно, как такой вратарь, как Шехич, мог настолько долго (а он уже четыре года играет в «Карабахе») задержаться в команде, которой руководит такой тренер, как Гурбан Гурбанов. Рискованная игра, постоянное желание пощекотать нервы болельщикам никак не сочетаются с характером главного тренера, предпочитающего, в первую очередь, надежность.

В июне «Карабах» подписал украинского голкипера Антона Каниболоцкого, которому Гурбанов будет время от времени давать шанс проявить себя. И если экс-вратарь донецкого «Шахтера» не будет сумасбродствовать и допускать серьезные ошибки, то, вполне вероятно, постепенно он вытеснит боснийца из стартового состава.

Пробившись в групповой этап Лиги чемпионов, «Карабах» заработал 12,7 миллиона евро. Добавим, что призовой фонд каждого матча осеннего раунда – 1,5 миллиона евро. Эти деньги забирает победитель. В случае ничьей команды берут по 500 тысяч евро, а еще полмиллиона пойдут во временный фонд, который будет распределен между участниками по итогам группового раунда в зависимости от количества одержанных ими побед.

Естественно, что при таких доходах все ожидают от руководства «Карабаха» покупки хотя бы одного или двух новых игроков, чтобы облегчить жизнь Гурбану Гурбанову. С нынешней скамейкой запасных в Лиге чемпионов «Карабаху» будет очень сложно, ведь травмы и дисквалификации – неизбежное зло больших турниров.

В ближайшие четыре месяца азербайджанские любители футбола увидят шесть матчей высочайшего уровня с участием «Карабаха». Как сложится судьба нашей команды в новом для нее соревновании, сейчас никто не знает. Но как бы там ни было, 23 августа 2017 года навсегда войдет в историю азербайджанского футбола. Хотя почему только футбола? «Карабах» устроил праздник для всей страны!