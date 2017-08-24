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Почему Мирджафара Багирова перезахоронили тайно? комментарии депутатов

Автор: Записал Алхас Исмайлов, собкор 

Весть о перезахоронении останков бывшего первого секретаря Компартии Азербайджана, когда-то всесильного и всемогущего Мирджафара Багирова стала для общественности страны полной неожиданностью. И первой мыслью у большинства азербайджанцев в данной связи было - почему сделано это было тайно.

Непонятно это и депутату Милли Меджлиса Фазилю Мустафе, справедливо полагающему, что как бы кто ни относился к деятельности Мирджафара Багирова, он, несомненно, - историческая личность.

«В Москве все знают, где могилы Сталина, Ленина, во Франции многие посещают место погребения Робеспьера, а между тем все они сыграли неоднозначную роль в истории. Конечно, можно поспорить и о заслугах и трагических перегибах М.Багирова, но он - наша история.

Убежден, что место его захоронения в Азербайджане должно быть достойным. А оценку его деятельности пусть дают историки и общественность. Кто-то будет его проклинать, кто-то будет носить цветы на его могилу, но свою историю мы должны знать и помнить», - сказал депутат haqqin.az.

Это мнение разделяет и известный журналист, депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова. Она считает правильным решение перезахоронить останки Мирджафара Багирова в Баку.

«Багиров - историческая личность. Он 30 лет  был во главе республики, и, конечно же, просто вычеркнуть его из прошлого Азербайджана - невозможно. Перезахоронение Багирова, несомненно, нужно рассматривать в позитивном плане.

Между прочим, российский исследователь Рудольф Иванов считает, что прах Наримана Нариманова также следует перенести в Баку, тем более что он сам об этом просил своих родственников. Касается это и захоронения М.Э Расулзаде, хотя его могила и находится в братской стране и под защитой азербайджанского государства. Если и его последнее желание было об упокоении на родине, думаю, можно рассмотреть и этот вопрос. Как бы мы ни относились к историческим личностям Азербайджана, они - наши соотечественники, и к их памяти государство должно проявлять уважение», - уверена Э.Ахундова.

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