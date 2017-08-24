Доктор Ицхак Калдерон Адизес, непревзойденный мировой бизнес-консультант, блестящий специалист в области эффективного управления бизнес-процессами, основатель Института Адизеса (входит в топ-10 консалтинговых компаний), признанный журналом Leadership Excellence Journal одним из тридцати выдающихся мыслителей Америки побывал в Баку и по итогам поездки сюда опубликовал статью в популярном американском издании Huffington Post.

Как передает haqqin.az, в своей статье Адизес признается в любви к Баку и Азербайджану. Столица нашей страны поразила его.«Вы можете гулять по Баку часами, и вам не будет скучно», - пишет всемирно признанный эксперт.

Адизес рассказывает о Старом городе (Ичеришехер), находящемся под защитой ЮНЕСКО и которому более восьмисот лет, описывает здания, которые напоминают ему Венецию и Париж, современные здания, от вида которых "захватывает дух". «Заха Хадид, всемирно известный архитектор, создала свое самое знаменитое творение именно здесь (Центр Гейдара Алиева. – Ред.)».

«Через каждые несколько сотен метров есть небольшой парк со скамейками, а через каждые несколько миль - большой парк, где можно ходить и по ночам и не волноваться», - пишет Адизес.

«Город безукоризненно чист… В нем много ресторанов… но мне больше нравится местная кухня». Автора статьи поразило то, что первым делом на стол подают здесь не хлеб, а овощи – помидоры, огурцы, перец, зеленый лук...

«Затем начинается праздник. Блюда в небольших порциях: куриное крыло, затем жареная рыба, затем кебаб. Вы не едите много, вы много дегустируете».

Но главное, как отмечает Адизес, это даже не архитектура и еда, это - люди: «… Азербайджанский народ – очень дружелюбный…И здесь никогда не было преследования евреев».

«Я наткнулся на еврейскую общину, которой больше двух тысяч лет. Это потомки евреев, изгнанных вавилонянами. Они не являются ни ашкенази, ни сефардами. Это потомки людей, сделавших известной фразу: «Если я забуду тебя, Иерусалим, я могу потерять правую руку». Это - евреи времен царя Соломона», - пишет автор.

Рассказал Адизес и о хазарах. «В книгах по истории еврейского народа я узнал, что вдоль Каспийского моря было государство, которое исповедовало иудаизм… Хазария была там, где сейчас находится Азербайджан».

«В Габале, древней столице Кавказской Албанской империи, которая конкурировала с Хазарской империей, я нашел в музее могилу со звездой Давида на ней…».

«Я был в Баку, столице Азербайджана, в июле и августе. Я боялся, что будет очень жарко… Но нет, это практически теплая весна. Из-за ветров. Баку еще называют "городом ветров". Так что жары здесь не ощущается».

Рассказал Адизес и о Габале, которую назвал туристической Меккой. И здесь номера в отелях забронированы туристами из Абу-Даби, Катара и Дубая, где в летний период невыносимо жарко.

«Во время завтрака можно стать свидетелем столкновения цивилизаций. Женщины из стран Персидского залива, молчаливые, одетые в черные платья, полностью закрывающие тело, и обслуживающий персонал – азербайджанки, одетые по-западному, красиво. Все они мусульмане, но какие разные образы!»

Ученого с мировым именем очаровали азербайджанские женщины: «У молодых девушек здесь есть чистая, застенчивая улыбка, которую я редко вижу в современном мире, как на Западе, так и на Востоке... Я могу описать это только как улыбку четырехлетней красивой девочки. Они не боятся смотреть в глаза, широко улыбаются и приносят солнечный свет в ваши сердца».

"Но все ли в Азербайджане так хорошо?, - спрашивает Адизес. И сам же отвечает: - Нет. Речь идет о маленьких доходах, коррупции... Надеюсь, моя будущая работа в этой стране поможет решить эти проблемы. Я вернусь», - пообещал автор.