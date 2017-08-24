В результате взрыва на улице Грушевского в центре Киева пострадали два человека.

По информации издания «Украинская правда», взрыв произошел из-за того, что по машине посольства Азербайджана бросили взрывпакет.

В то же время издание «Корреспондент», ссылаясь на соцсети сообщает о теракте.

«Только на ул Грушевского был "терракт" бросали взрывпакеты по машине азербайджанского посольства ... не докинули !!!! пострадала женщина и парень которые шли рядом", - пишет в Facebook Виталий Грузинов.

На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, скорая. Также на место происшествия прибыл председатель Национальной полиции Сергей Князев и глава СНБО Александр Турчинов.

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В Киеве, вблизи здания Кабинета министров Украины, прогремел взрыв. На место происшествия прибыли представители Службы безопасности, взрывотехники и кареты скорой помощи, передает Громадське.

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело раненная женщина лежит на асфальте. Еще один мужчина ранен в голову".

В полиции заявили, что обстоятельства случившегося выясняются.