В результате взрыва на улице Грушевского в центре Киева пострадали два человека.
По информации издания «Украинская правда», взрыв произошел из-за того, что по машине посольства Азербайджана бросили взрывпакет.
В то же время издание «Корреспондент», ссылаясь на соцсети сообщает о теракте.
«Только на ул Грушевского был "терракт" бросали взрывпакеты по машине азербайджанского посольства ... не докинули !!!! пострадала женщина и парень которые шли рядом", - пишет в Facebook Виталий Грузинов.
На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, скорая. Также на место происшествия прибыл председатель Национальной полиции Сергей Князев и глава СНБО Александр Турчинов.
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В Киеве, вблизи здания Кабинета министров Украины, прогремел взрыв. На место происшествия прибыли представители Службы безопасности, взрывотехники и кареты скорой помощи, передает Громадське.
Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело раненная женщина лежит на асфальте. Еще один мужчина ранен в голову".
В полиции заявили, что обстоятельства случившегося выясняются.
На Грушевського перекрили верхній хід в районі стадіону «Динамо» — правоохоронці проводять там слідчі дії pic.twitter.com/zm3e2soPoF— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 августа 2017 г.