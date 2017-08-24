Израиль не позволит Ирану создать базы в Сирии

Израиль не будет мириться с попытками Ирана создания в Сирии морских и авиационных военных баз, заявил в четверг министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Это передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу возглавляемой им партии "Наш дом - Израиль "(НДИ).

"Речь идет о появлении в Сирии иранских морских и авиационных военных баз, о создании шиитских вооруженных формирований, в которые будут входить тысячи наемников, о производстве на территории Ливана высокоточного современного оружия, - отметил министр. - Государство Израиль не будет мириться с подобными попытками и ограничиваться ролью стороннего наблюдателя".

В среду премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил израильским журналистам после переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, что Тель-Авив не станет безучастно наблюдать за усилением Ирана в Сирии, но будет действовать там, где потребуется, в соответствии со своими "красными линиями".