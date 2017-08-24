Минобороны Израиля: «Израильских военных в Азербайджане не было»

«Минобороны Израиля обычно не комментирует информацию, связанную с военным экспортом», - говорится в ответе военного ведомства Израиля газете «Коммерсант» относительно публикации «Маарив» о возможном участии представителей израильской компании в осуществлении атаки на позиции армян в Нагорном Карабахе.

«Этот вопрос находится в стадии проверки соответствующими отделами Министерства обороны, и если даже инженеры компании Aeronautics Defense Systems ездили в Азербайджан, то израильских военных с ними не было точно», - говорится в сообщении.

При этом источник гаезты в госструктурах Израиля назвал описанную в газете «Маарив» историю «из ряда вон выходящей».

Когда завершится расследование, предпринятое минобороны Израиля, пока неизвестно.