Задержан директор информационного агентства Туран Мехман Алиев, сообщает haqqin.az.
Как сообщили haqqin.az источники в правоохранительных органах, журналист задержан сотрудниками следственного управления Минналогов.
Новость обновляется
Задержан директор информационного агентства Туран Мехман Алиев, сообщает haqqin.az.
Как сообщили haqqin.az источники в правоохранительных органах, журналист задержан сотрудниками следственного управления Минналогов.
Новость обновляется
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.