Выход «Карабаха» в групповой турнир Лиги чемпионов стал сюрпризом для многих мировых СМИ.

Оказалось, мало кто ожидал, что чемпион Азербайджана сможет удержать в Копенгагене преимущество, добытое в первой игре в Баку. Но после того, как «Карабаху» удалось удержать выгодный для себя счет, популярные медиа не стали скупиться на комплименты азербайджанской команде.

Вот некоторые заголовки и фрагменты текстов мировых СМИ, посвященных команде Гурбана Гурбанова:

SkySport (Великобритания): «Карабах» сотворил историю»

«Карабах» стал первой командой из Азербайджана, которая вышла в групповой этап Лиги чемпионов», - пишет сайт известного телеканала.

«Спорт-Экспресс» (Россия): «Азербайджан - 33-я страна в Лиге чемпионов»

«Карабах» за счет гола на выезде одолел в раунде плей-офф Лиги чемпионов «Копенгаген» (1:0 и 1:2) и стал первым представителем Азербайджана в групповом турнире соревнования. Таким образом кавказская страна станет 33-й, клуб из которой сыграет в главном еврокубке. Из государств бывшего СССР в Лиге чемпионов до Азербайджана были представлены только Россия, Украина, Беларусь и Казахстан.

La Stampa (Италия): «Команда, которая не играет в родных стенах 20 лет, стала новой Золушкой Лиги чемпионов»

«Карабах» - клуб из города-призрака – стал новой европейской Золушкой. Несмотря на поражение от «Копенгагена», азербайджанская команда впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Но в ее родном городе Агдаме никто не будет праздновать этот успех: город находится в руинах с 1993 года. Именно тогда он был оккупирован Арменией».

El Pais (Испания): “Карабах» - сюрприз к жеребьевке Лиги чемпионов»

«Представитель Азербайджана впервые попал в групповой раунд Лиги чемпионов после гола южноафриканца Дино Ндлову на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Испанец Мичел, который играл за «Спортинг» и «Хетафе», сыграл ключевую роль в исторической победе азербайджанского футбола».

Также восторженные отклики об игре «Карабаха» были опубликованы в различных СМИ Германии, Турции, Украины, Хорватии, Бразилии, Португалии, Индонезии, Румынии, Китая, США и многих других стран. А вот датские и норвежские СМИ (главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен – норвежец) сетуют на невезение и на… испанского арбитра Альберто Ундиано Мальенко, который, по мнению норвежского Dagbladet, добавил слишком мало времени ко второму тайму. Рефери компенсировал командам две минуты, что, по подсчетам норвежских журналистов, слишком мало. Дескать, «Копенгаген» смог бы забить решающий третий гол, если бы Ундиано Мальенко предоставил бы датчанам больше времени.

«Судья позволил сыграть командам лишь две с половиной минуты, то есть 150 секунд, - пишет Dagbladet. – Хотя в этот отрезок времени мяч находился в игре только 48 секунд, так как голкипер «Карабаха» затягивал время, азербайджанская команда провела замену и еще футболист «Карабаха» получил желтую карточку за откидку мяча».

Что ж, скандинавы могут еще долго подсчитывать, сколько должен был добавить испанский судья, и посыпать голову пеплом. Результат, как говорится, на табло. В сегодняшней жеребьевке группового турнира в Монако будет участвовать «Карабах», а не «Копенгаген»!