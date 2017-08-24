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Еще одно кораблекрушение в Бразилии

 

В результате крушения пассажирского судна в штате Баия на северо-востоке Бразилии погибли по меньшей мере три человека. На борту находилось около 130 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo. 

По последним данным, 21 из них удалось спасти. Поиски остальных продолжаются.

Накануне произошло ЧП и с другим пассажирским судном - в штате Пара на севере Бразилии. Во вторник вечером судно под названием "Капитан Рибейру", совершашее рейс по маршруту Сантарем - Витория-ди-Шингу, попало в сильный шторм на реке Шингу. На борту"Капитана Рибейру"  на момент крушения находилось около 70 человек, преимущественно местных жителей.

Первоначально сообщалось о 25 спасшихся. Однако в четверг местные власти уточнили их число - 23 человека. Тела десятерых были обнаружены спасателями, поиски еще 30, считающихся пропавшими без вести, продолжаются.

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