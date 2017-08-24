Азербайджанские пожарные со своей задачей в Грузии справились

Контингент и техника МЧС Азербайджана, принимающие участие в тушении лесных пожаров в Боржоми-Харагаульском национальном парке Грузии, потушили очаги возгорания в зоне своей ответственности - в окрестностях села Даба. Об этом сообщает сайт МЧС.

В настоящий момент командированные в регион силы МЧС проводят операции по тушению других очагов возгорания в зоне своей ответственности.

Отметим, что по поручению президента Ильхама Алиева к тушению лесных пожаров в Грузии привлечены 22 единицы техники МЧС, в том числе один вертолет и 131 человек, кроме того, два вертолета Государственной пограничной службы.