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Баку может принять туристов первого на Каспии круизного лайнера

Автор: Отдел информации 

Уже в 2018 году к пристани Бакинского морвокзала сможет причалить первый на Каспии 5-звездочный морской круизный лайнер, и туристы получат возможность отправиться на нем в турне по прикаспийским странам.

Как сообщают российские СМИ, на астраханском заводе «Лотос» на 50% завершено строительство корпуса судна, спуск на воду которого запланирован на апрель 2018 года.

По своим качествам четырехпалубный лайнер  будет сполностью оответствовать пятизвездочному отелю - комфортабельные номера-каюты, рестораны, тренажерные залы, спа-салоны и проч. т.п.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Азербайджана, идея организации круиза по Каспию возникла еще лет десять назад, однако так и не получила должного рассмотрения туристическими ведомствами прикаспийских стран. Очередные переговоры по данному предмету между представителями всех заинтересованных сторон состоятся в середине сентября в рамках предстоящей 22-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации при ООН, которая пройдет в китайском городе Ченду.

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