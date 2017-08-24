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Автомобиль Леха Валенсы попал в аварию

 

В лимузин экс-президента Польши Леха Валенсы ударил автомобиль Бюро охраны правительства (BOR), сообщает радиостанция RFM FM.

"Происшествие случилось в Гданьске на перекрестке улиц Войска Польского и Шопена: легковой Сitroen столкнулся с автомобилем, в котором ехал экс-президент", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лимузином BOR управлял офицер Бюро охраны. Автомобиль ехал без включенных спецсигналов.

"Полицейские, прибывшие на место, установили, что вину за ДТП несет водитель Сitroen. Ему предъявлен  штраф", — говорится в сообщении.

В ДТП никто не пострадал. Валенса пешком отправился к расположенной тут же неподалеку своей квартире.

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