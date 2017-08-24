Хакеры предложили полмиллиона за взлом WhatsApp

Группировка Zerodium, специализирующаяся на покупке эксплойтов для дальнейшей перепродажи, вывесила новое объявление, в котором предлагает $500 тыс. за сведения об уязвимостях в мессенджерах WhatsApp и Singal, сообщает Mashable.

На официальном сайте Zerodium находится прайс-лист с расценками, в котором выше всего оценен удаленный взлом iPhone — за такой эксплойт хакеры готовы заплатить до $1,5 млн.

Zerodium не сотрудничает с компаниями, предоставляя им информацию об уязвимостях их продуктов, а просто перепродает полученные сведения тому, кто больше заплатит. Они не раскрывают клиентскую базу, но утверждают, что сотрудничают с государственными организациями, а также ведущими фирмами в области обороны, технологий и финансов.