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Хакеры предложили полмиллиона за взлом WhatsApp

 

Группировка Zerodium, специализирующаяся на покупке эксплойтов для дальнейшей перепродажи, вывесила новое объявление, в котором предлагает $500 тыс. за сведения об уязвимостях в мессенджерах WhatsApp и Singal, сообщает Mashable.

На официальном сайте Zerodium находится прайс-лист с расценками, в котором выше всего оценен удаленный взлом iPhone — за такой эксплойт хакеры готовы заплатить до $1,5 млн.

Zerodium не сотрудничает с компаниями, предоставляя им информацию об уязвимостях их продуктов, а просто перепродает полученные сведения тому, кто больше заплатит. Они не раскрывают клиентскую базу, но утверждают, что сотрудничают с государственными организациями, а также ведущими фирмами в области обороны, технологий и финансов.

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