Подписаться на уведомления
 

72-летняя британка не может вывезти из Нигерии 25-летнего мужа

 

Британские СМИ обратили внимание на историю 72-летней пенсионерки из Дорчестера, которая на протяжении двух лет не может воссоединиться со своим 25-летним мужем из Нигерии из-за нежелания властей выдать ему визу. Материал на эту тему опубликовала The Sun.

Издание отмечает, что Анджела Нвачукву (Angela Nwachukwu) потратила в общей сложности 20 тысяч фунтов стерлингов (более 25 тысяч долларов) на поездки в Нигерию и попытки перевезти возлюбленного из Африки в Соединенное Королевство. «Я всерьез была намерена добиться выдачи ему визы, нанимала адвокатов», — рассказала бабушка шести внуков, заверив, что ее супруг — СиДжей Нвачукву (CJ Nwachukwu) — возместил ей половину расходов.

Женщина рассказала, что с СиДжеем она познакомилась на Facebook в 2015 году. Молодой человек первым написал ей и добавил в друзья. Между ними завязалась беседа, со временем общение переросло во влюбленность. «Он на шесть лет младше моего старшего внука, но я не могла с собой ничего поделать. Когда мы общались по Skype, у меня бабочки летали в животе», — вспоминает Анджела

Спустя месяц общения СиДжей признался британке в любви и сделал ей предложение руки и сердца, на которое та с радостью ответила согласием. Влюбленные поженились в Лагосе через три месяца после знакомства, в день свадьбы они впервые увидели друг друга лично. Затем пенсионерка попыталась оформить британскую визу для новоиспеченного супруга, однако ей отказали. Власти мотивировали свое решение тем, что женщина на пенсии и вряд ли сможет обеспечить нигерийцу финансовую поддержку.

«Потом я пыталась оспорить это решение, но каждый раз получала отказ. Ему даже не позволяли приехать ко мне по туристической визе», — посетовала Нвачукву.

После свадьбы женщина дважды ездила к мужу в Нигерию — в марте 2016-го и в январе 2017 года. Сейчас она надеется, что СиДжей сможет в следующем году получить студенческую визу и наконец приехать к ней.

891 просмотров


Старости
Сотни болельщиков встречали «Карабах» в бакинском аэропорту
Сотни болельщиков встречали «Карабах» в бакинском аэропорту фото; видео
Наша погода
Сегодня 30° / 23°
25 Авг 32° / 23°
26 Авг 29° / 22°
27 Авг 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0075 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Нефть дешевеет
В Ереване зарезали высокопоставленного полицейского
Минфин о внешнем долге Азербайджана
72-летняя британка не может вывезти из Нигерии 25-летнего мужа
Хакеры предложили полмиллиона за взлом WhatsApp
Экс-глава ФБР пошел преподавать
Автомобиль Леха Валенсы попал в аварию
Баку может принять туристов первого на Каспии круизного лайнера
Азербайджанские пожарные со своей задачей в Грузии справились
Еще одно кораблекрушение в Бразилии
Весь мир восхищается «Карабахом» А скандинавы обвиняют арбитра
Авария парализовала центральный проспект в Баку
Мехман Алиев доставлен в СИЗО Ясамальской полиции Обновлено
Иран получит от Южной Кореи восемь миллиардов
От УЕФА 25 миллионов, от Ильхама Алиева два миллиона
Минобороны Израиля: «Израильских военных в Азербайджане не было»
Израиль не позволит Ирану создать базы в Сирии
Посольство Азербайджана опровергает: «Это была не наша машина» обновлено; фото; видео
Выдающийся мыслитель Америки: «Бакинские евреи здесь со времен царя Соломона» оперативно
Почему Мирджафара Багирова перезахоронили тайно? комментарии депутатов
«Карабах» со слезами на глазах итоги с haqqin.az
Ильхам Алиев назвал победу «Карабаха» исторической фото; обновлено
В Нефтчале в озере найден труп Обновлено
Родная дочь выставила 60-летнюю мать на улицу Трагедия Сурии Салимовой
За отказ пойти на свидание девушке отрубили руку фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться