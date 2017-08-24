Минфин о внешнем долге Азербайджана

По состоянию на первое июля 2017 года объем внешнего государственного долга Азербайджана составил 7 172,6 миллиона долларов (12 208,5 миллиона манатов), что составляет 18,9 процента ВВП страны, говорится в сообщении Министерства финансов.

В статистику по заимствованиям включены прямые обязательства государства и условные обязательства по кредитам, привлеченным под государственную гарантию.

Согласно сообщению, внешний госдолг состоит в основном из кредитных программ и инфраструктурных проектов международных финансовых институтов, а также из ценных бумаг, размещенных на международных финансовых рынках.

Напомним, что на первое апреля 2017 года внешний госдолг страны достигал семи миллиардов долларов (18,1 процента ВВП).