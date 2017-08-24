Подписаться на уведомления
 

Минфин о внешнем долге Азербайджана

 

По состоянию на первое июля 2017 года объем внешнего государственного долга Азербайджана составил 7 172,6 миллиона долларов (12 208,5 миллиона манатов), что составляет 18,9 процента ВВП страны, говорится в сообщении Министерства финансов.

В статистику по заимствованиям включены прямые обязательства государства и условные обязательства по кредитам, привлеченным под государственную гарантию.

Согласно сообщению, внешний госдолг состоит в основном из кредитных программ и инфраструктурных проектов международных финансовых институтов, а также из ценных бумаг, размещенных на международных финансовых рынках.

Напомним, что на первое апреля 2017 года внешний госдолг страны достигал семи миллиардов долларов (18,1 процента ВВП).

1416 просмотров


Старости
Сотни болельщиков встречали «Карабах» в бакинском аэропорту
Сотни болельщиков встречали «Карабах» в бакинском аэропорту фото; видео
Наша погода
Сегодня 30° / 23°
25 Авг 32° / 23°
26 Авг 29° / 22°
27 Авг 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0075 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Нефть дешевеет
В Ереване зарезали высокопоставленного полицейского
Минфин о внешнем долге Азербайджана
72-летняя британка не может вывезти из Нигерии 25-летнего мужа
Хакеры предложили полмиллиона за взлом WhatsApp
Экс-глава ФБР пошел преподавать
Автомобиль Леха Валенсы попал в аварию
Баку может принять туристов первого на Каспии круизного лайнера
Азербайджанские пожарные со своей задачей в Грузии справились
Еще одно кораблекрушение в Бразилии
Весь мир восхищается «Карабахом» А скандинавы обвиняют арбитра
Авария парализовала центральный проспект в Баку
Мехман Алиев доставлен в СИЗО Ясамальской полиции Обновлено
Иран получит от Южной Кореи восемь миллиардов
От УЕФА 25 миллионов, от Ильхама Алиева два миллиона
Минобороны Израиля: «Израильских военных в Азербайджане не было»
Израиль не позволит Ирану создать базы в Сирии
Посольство Азербайджана опровергает: «Это была не наша машина» обновлено; фото; видео
Выдающийся мыслитель Америки: «Бакинские евреи здесь со времен царя Соломона» оперативно
Почему Мирджафара Багирова перезахоронили тайно? комментарии депутатов
«Карабах» со слезами на глазах итоги с haqqin.az
Ильхам Алиев назвал победу «Карабаха» исторической фото; обновлено
В Нефтчале в озере найден труп Обновлено
Родная дочь выставила 60-летнюю мать на улицу Трагедия Сурии Салимовой
За отказ пойти на свидание девушке отрубили руку фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться