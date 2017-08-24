Нефть дешевеет

Мировые цены на нефть в четверг днем опускаются в рамках коррекции после роста в среду на данных Минэнерго США о снижении запасов сырья за неделю; при этом снижению цен способствует удорожание доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на вечер 24 августа стоимость нефти марки Brent уменьшалась на 0,23% — до 52,45 доллара за баррель.

Цена на нефть марки WTI опускалась на 0,43% — до 48,20 доллара за баррель.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 93,22 пункта.