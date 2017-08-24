Польша потребовала от Германии репарации за Вторую мировую войну

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Польша имеет право на репарацию со стороны Германии за последствия Второй мировой войны, передает РИА Новости.

В Польше с недавних пор усилилась дискуссия о репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. В частности, о том, что Польша никогда не отказывалась от репараций, заявлял лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никаким образом еще не был возмещен", — заявила Шидло на пресс-конференции в Варшаве в четверг.

"Сегодня речь о репарациях — это напоминание о справедливости, о том, что Польше принадлежит. Если же речь идет о голосах, которые критикуют эту позицию, которые имеют иное мнение, то они должны прежде всего посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время Второй мировой войны", — добавила она.