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«Карабах» сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Автор: Отдел спорта 

В Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов, в которой впервые участвует и азербайджанская команда «Карабах».

Чемпион Азербайджана был размещен в четвертой жеребьевочной корзине и получил в соперники лондонский «Челси», мадридский «Атлетико» и итальянскую «Рому».

Изначально состав корзин выглядел так:

Корзина 1: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Спартак» (Россия), «Шахтер» (Украина).

Корзина 2: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Боруссия» (Германия), «Севилья» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Корзина 3: «Наполи» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Андерлехт» (Бельгия), «Ливерпуль» (Англия), «Рома» (Италия), «Бешикташ» (Турция).

Корзина 4: «Селтик» (Шотландия), ЦСКА (Россия), «Спортинг» (Португалия), АПОЭЛ (Кипр), «Фейеноорд» (Голландия), «Марибор» (Словения), «Карабах» (Азербайджан), «Лейпциг» (Германия).

По итогам жеребьевки 32 команды были распределены по восьми группам:

Группа «А»: «Бенфика»,«Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА.

Группа «B»: «Бавария»,«ПСЖ», «Андерлехт», "Селтик".

Группа «C»: «Челси», «Атлетико», «Рома», «Карабах».

Группа «D»: «Ювентус», «Барселона»,«Олимпиакос», "Спортинг".

Группа «E»: «Спартак», «Севилья», «Ливерпуль», "Марибор".

Группа «F»: «Шахтер»,«Манчестер Сити»,«Наполи», "Фейеноорд".

Группа «G»: «Монако»,«Порту»,«Бешикташ»,«Лейпциг».

Группа «H»: «Реал»,«Боруссия»,«Тоттенхэм», АПОЭЛ.

Матчи 1-го тура состоятся 12 и 13 сентября. Календарь игр станет известен чуть позже. По две  лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие третьи места, отправятся в 1/16 финала Лиги Европы.

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