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Сайт «Карабаха» перестал работать из-за наплыва европейцев

Автор: Отдел спорта 

Официальный сайт футбольного клуба «Карабах» перестал работать после жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

Сайт не выдержал наплыва многочисленных посетителей из Азербайджана, Англии, Испании, Италии и других стран. Как известно, соперниками «Карабаха» по группе в Лиге чемпионов стали лондонский «Челси», мадридский «Атлетико» и итальянская «Рома».

Сейчас вместо главной страницы сайта (qarabagh.com) предлагается войти в аккаунт в фейсбуке. В клубе haqqin.az заявили, что работают над устранением данной проблемы.

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