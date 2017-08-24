Американский генерал призвал талибов сложить оружие

Командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон призвал радикальное движение "Талибан" сложить оружие, пишет издание Washington Post.
"Сложите оружие и влейтесь в афганское общество", — заявил командующий, добавив, что боевикам следует "прекратить приносить трудности и невзгоды народу" страны.
"Мы твердо намерены преследовать цель политического урегулирования. По мере того, как эти террористические группировки осознают, что не могут одержать победу, они поймут, что лучшим вариантом для них является путь к миру", — отметил Николсон.