Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в Южной Каролине в США, в заведении могут находиться 30 человек, передает РИА Новости.

Отмечается, что злоумышленник проник в ресторан через черный ход.

К месту происшествия прибыли полицейские.

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В городе Чарлстон (штат Южная Каролина, США) произошла стрельба, передает Fox News со ссылкой на представителя полиции.

Стрельба произошла в центре города, после чего полиция заблокировала несколько дорог.

Полиция также попросила граждан не приближаться к оцепленному району.

Подробности произошедшего устанавливаются.