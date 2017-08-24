Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в Южной Каролине в США, в заведении могут находиться 30 человек, передает РИА Новости.
Отмечается, что злоумышленник проник в ресторан через черный ход.
К месту происшествия прибыли полицейские.
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В городе Чарлстон (штат Южная Каролина, США) произошла стрельба, передает Fox News со ссылкой на представителя полиции.
Стрельба произошла в центре города, после чего полиция заблокировала несколько дорог.
Полиция также попросила граждан не приближаться к оцепленному району.
Подробности произошедшего устанавливаются.