Подписаться на уведомления
 

Франческо Тотти: «Карабах» нужно уважать»

Автор: Отдел спорта 

Представители итальянской «Ромы» прокомментировали жеребьевку группового турнира Лиги чемпионов, по итогам которой столичная команда попала в один квартет с «Карабахом», «Челси» и «Атлетико».

«Я наблюдал за жеребьевкой вместе с командой, - говорит главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо. - Я должен сказать, что вы всегда надеетесь на что-то хорошее, но при этом знаете, что у вас всегда есть шанс сыграть с такими командами, как «Челси» и «Атлетико». «Карабах» может показаться слабее, но игры с ним тоже не будут подарком. Это сложная группа, но мы были в третьей корзине и знали, что нас ждут большие команды».

Легенда «Ромы» Франческо Тотти, который принимал участие в сегодняшней жеребьевке:

«Рано или поздно нам все равно пришлось бы столкнуться с такими сильными командами, - говорит Тотти. – Мы знаем, что «Челси», «Атлетико» и «Карабах» - это клубы, которые нужно уважать. Впрочем, мы всегда так и делали. Для наших соперников игры с «Ромой» тоже могут быть неприятными. У нас два топ-оппонента, но мы постараемся усложнить им жизнь по максимуму».

«Поездка в Азербайджан будет неудобной для всех и не только из-за расстояния, - заявил исполнительный директор «Ромы» Умберто Гандини. – Мы к каждой игре будем готовиться с большой ответственностью. Мы хотим занять 1-е место в группе».

2452 просмотров


Старости
Сотни болельщиков встречали «Карабах» в бакинском аэропорту
Сотни болельщиков встречали «Карабах» в бакинском аэропорту фото; видео
Наша погода
Сегодня 35° / 22°
25 Авг 32° / 23°
26 Авг 29° / 22°
27 Авг 30° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0075 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Гурбан Гурбанов: «Карабах» ждут интересные матчи»
Франческо Тотти: «Карабах» нужно уважать»
Захват заложников в Южной Каролине обновлено
Американский генерал призвал талибов сложить оружие
Сайт «Карабаха» перестал работать из-за наплыва европейцев
Айова признала «геноцид армян»
«Карабах» сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов Расписание игр; обновлено 23:10
Польша потребовала от Германии репарации за Вторую мировую войну
Нефть дешевеет
В Ереване зарезали высокопоставленного полицейского
Минфин о внешнем долге Азербайджана
72-летняя британка не может вывезти из Нигерии 25-летнего мужа
Хакеры предложили полмиллиона за взлом WhatsApp
Экс-глава ФБР пошел преподавать
Автомобиль Леха Валенсы попал в аварию
Баку может принять туристов первого на Каспии круизного лайнера
Азербайджанские пожарные со своей задачей в Грузии справились
Еще одно кораблекрушение в Бразилии
Весь мир восхищается «Карабахом» А скандинавы обвиняют арбитра
Авария парализовала центральный проспект в Баку
Мехман Алиев доставлен в СИЗО Ясамальской полиции Обновлено
Иран получит от Южной Кореи восемь миллиардов
От УЕФА 25 миллионов, от Ильхама Алиева два миллиона
Минобороны Израиля: «Израильских военных в Азербайджане не было»
Израиль не позволит Ирану создать базы в Сирии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться